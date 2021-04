Gemeenteraadsvoorzitster Grimbergen in coma gebracht

“Chantal begeleidde haar moeder bij een chemokuur en beiden raakten besmet met covid-19”, zegt Laeremans in een mededeling. “Haar moeder (70 jaar) overleed vorige week aan deze besmetting. Zij kon nog niet begraven worden. Chantal werd zelf steeds zieker en diende eveneens opgenomen te worden. Dinsdag moest ze naar intensieve en woensdag werd ze in coma gebracht voor een periode van minstens een week, maar het kan ook zes weken zijn. Ze is in de beste handen, bij de dokters van Sint-Maarten in Mechelen. Dit is een erg pijnlijke situatie voor haar man en haar twee kinderen. De familie wenst met rust gelaten te worden. We hopen vanzelfsprekend allemaal dat Chantal spoedig en integraal herstelt van deze afschuwelijke ziekte. Chantal heeft altijd een goede gezondheid gehad en is een vechter”, laat Laeremans weten.