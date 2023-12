Gemeenteraden van Galmaarden, Gooik en Herne keuren fusie definitief goed: “Geen weg meer terug”

De gemeenteraden van Galmaarden, Gooik en Herne keurden gisteravond tijdens de laatste zitting van het jaar, de fusie tussen de drie gemeenten definitief goed. Het is nu alleen nog wachten op groen licht van de Vlaamse regering. “Er is geen weg meer terug”, klinkt het bij de drie burgemeesters.

Aangezien er een akkoord is voor eind 2023, kan de nieuwe fusiegemeente Pajottegem gebruikmaken van de huidige voorwaarden en ondersteuning die de Vlaamse overheid aan een fusie verbindt, zoals de fusiebonus van nagenoeg 5 miljoen euro. In Gooik onthield N-VA zich bij de stemming omdat het twijfels heeft over het afgelegde traject de voorbije maanden, in Galmaarden stemden Vlaams Belang en Gemeentebelangen tegen de fusie.

Daartegenover staat een unanieme goedkeuring bij de cd&v-meerderheden in de drie gemeenten. De burgemeesters zijn blij met de goedkeuring, maar beseffen dat er nog veel werk op de plank ligt. “Er is geen weg meer terug. In 2024 gaan we graag verder met het vormgeven van de organisatie en daarbij blijven we onze medewerkers, ondernemers, adviesraden en inwoners zeker betrekken. Op 1 januari 2025 is Pajottegem dan een feit en kunnen we samen investeren in een mooie, landelijke, warme toekomst. We kijken er alvast naar uit”, klinkt het.

Tot slot wordt er met Kristof Adries een coördinerend algemeen directeur aangesteld. Julie Somers wordt de coördinerend financieel directeur.