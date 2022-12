Gentse universiteit zoekt 75-plussers die nog sappig dialect spreken

De Universiteit van Gent is op zoek naar mensen uit Gooik en Nieuwenrode die nog sappig het dialect uit hun gemeente kunnen spreken. Onderzoekers zijn al een tijdje bezig om zoveel mogelijk Belgische dialecten in kaart te brengen, maar dialecten uit Vlaams-Brabant en Brussel ontbreken nog.

De onderzoekers van het Gesproken Corpus van de zuidelijk-Nederlandse dialecten heeft momenteel dialecten van bijna 770 plaatsen in België, Noord-Frankrijk en het zuiden van Nederland in kaart gebracht. Die indrukwekkende lijst wil het nu aanvullen met dialecten van Gooik en Nieuwenrode. “We zoeken in de eerste plaats 75-plussers die geboren en getogen zijn in de gemeente”, zegt taalwetenschapper en coördinator Lien Hellebaut aan VRT NWS. “Ze moeten een vlotte babbel hebben. Pluspunten zijn ook als ze in hun eigen gemeente naar school zijn geweest en hun ouders en partner ook in de gemeente zijn opgegroeid.”

Door die strenge criteria wil de Gentse universiteit de meest traditionele dialecten van Gooik en Nieuwenrode bekomen. “Dialecten zijn aan het verdwijnen omdat jongeren tegenwoordig worden opgevoed in tussentaal en het dialect niet meer wordt doorgegeven. Daarom is het belangrijk om er nu onderzoek naar te doen”, aldus Hellebaut.