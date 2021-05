Gerestaureerde hoeve maakt verhaal Felix De Boeck compleet

Een groot moment vanochtend in Drogenbos. De gerestaureerde 18de-eeuwse hoeve van Felix De Boeck opende de deuren. Bezoekers krijgen er een inkijk in het leven van de schilder-boer.

De FeliXart-site en de gemeente Drogenbos hebben er een erfgoedpareltje bij. Vanochtend opende de gerestaureerde boerderij van Felix De Boeck haar deuren. De Boeck was een van de belangrijkste grondleggers van de abstracte schilderkunst in ons land. Midden jaren ’90 kreeg De Boeck met FeliXart al een museum waarin zijn werken worden tentoongesteld, samen met dat van andere kunstenaars. De voorbije jaren werkte FeliXart samen onder meer de gemeente Drogenbos en de Vlaamse overheid aan de verdere ontwikkeling van de site in de Kuikenstraat. De boomgaard werd in ere hersteld en het naburige natuurdomein Het Moeras kreeg een opwaardering. Met de opening van de hoeve is naast het culturele en het een ecologisch luik ook het erfgoedkundige luik een feit. “We hebben ons doorheen de jaren altijd laten inspireren door het leven en het werk van Felix De Boeck”, vertelt Sergio Servellon, directeur van FeliXart. “Met de gerestaureerde hoeve van Felix is ons werk nu compleet.”

Grote publiek welkom in 2022

De komende maanden kunnen de Drogenbossenaren al een kijkje nemen in de gerestaureerde hoeve. Vanaf volgend jaar is ook het grote publiek welkom. “Felix De Boeck wenste heel uitdrukkelijk dat de site er in de eerste plaats voor de Drogenbossenaren zou zijn”, vertelt Servellon. “Samen met hen werken we de komende maanden verder aan de inrichting van de hoeve met objecten uit de inboedel van Felix. Eens dat klaar is, ontvangen we ook het brede publiek met open armen.”

Kruising tussen natuur, cultuur en erfgoed

Vlaams minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) zakte vanochtend zelf af naar Drogenbos om als eerste samen met burgemeester van Drogenbos Alexis Calmeyn de gerestaureerde hoeve te bezoeken. “Het is hier echt een prachtige plek geworden in Drogenbos”, reageerde Weyts. “Natuur, cultuur en erfgoed gaan hier hand in hand. Ik herinner me de bezoekjes aan de hoeve van Felix toen ik hier als kind samen met m’n moeder kwam. Ik ben ervan overtuigd dat De Boeck dit zelf ook prachtig had gevonden.” Ook burgemeester Calmeyn toonde zich onder de indruk van het nieuwe luik van de FeliXart-site. “Als ik hier nu in de hoeve binnenkom, kan ik dankzij de objecten en meubels die hier opnieuw zijn geplaatst, Felix De Boeck bij wijze van spreken weer naast me zien staan”, zegt Calmeyn. “Die zachtaardige man met z’n pijp, altijd vriendelijk en gastvrij. Ik hoop dat heel wat Drogenbossenaren deze mooie hoeve zullen bezoeken. Drogenbos heeft er een trekpleister bij en daar ben ik heel gelukkig om.”