Gerestaureerde Kasteel van Gaasbeek heeft wind in de zeilen: “Meer dan 40.000 bezoekers op vier maanden”

Het Kasteel van Gaasbeek blikt terug op een succesvolle zomer. In slechts vier maanden tijd vonden 40.500 bezoekers hun weg naar het kasteel. “Het was fantastisch om te zien hoe mensen genoten van deze plek, die na drie stille jaren weer bruist van leven”, zegt Isabel Lowyck, directeur van het Kasteel van Gaasbeek. De museumtuin behaalde dit jaar zelfs een recordaantal bezoekers.

De massieve kasteelpoort in Gaasbeek is gesloten, het eerste seizoen na de grootschalige restauratiecampagne zit er op. “Deze zomer hebben we meer dan 40.000 bezoekers mogen ontvangen in ons kasteel. Dat heeft werkelijk alle verwachtingen overtroffen. Voor de sluiting was dat gemiddeld zo'n 28.000 bezoekers op acht maanden tijd”, zegt Lowyck. “We kijken alvast uit naar volgend jaar, wanneer de volledig gerestaureerde collectie terug te bewonderen zal zijn in een vernieuwde scenografie.”

De bezoekers bewonderden onder meer gerestaureerde kasteelkamers, maar ook de filmische tentoonstelling Ne mobliez mie van theatergezelschap FC Bergman. Een vierde van onze bezoekers deed dat met de Museumpas. Verder waren er ook samenwerkingen met de School van Gaasbeek en de Lennikse muziekacademie. Nooit eerder bezochten zoveel bezoekers ook de museumtuin.

“Vanaf juli kocht 85% van de bezoekers een combiticket voor de tuin en het kasteel. Zo komen we aan een recordaantal van 25.000 bezoekers”, zegt Hilde Groenweghe van het Agentschap voor Natuur en Bos. “De combinatie van natuur en cultuur wordt duidelijk gesmaakt. De komende jaren gaan we hier verder op inzetten. Zo maken we van de domeinen van Gaasbeek en Groenenberg een bloeiende toeristische hotspot in onze regio.”