Gespecialiseerde eenheden vallen woning binnen

Gespecialiseerde eenheden van de federale politie zijn gisteravond een woning binnengevallen in de Okaaistraat in Teralfene, bij Affligem. Het is niet duidelijk wat er aan de hand was. Omwonenden zouden wel minstens één schot gehoord te hebben.

In de buurt van de woning van de Okaaistraat zou te horen zijn dat het om een ruzie in familiale sfeer gaat, al komt de politiezone TARL of het parket Halle-Vilvoorde vandaag mogelijk met meer nieuws. Vermoedelijk verschanste zich in de woning een gewapende persoon die zich weigerde over te geven aan de politie.

Daarom riep de politiezone TARL de hulp in van de speciale eenheden van de federale politie. Tijdens de actie werd de hele straat afgesloten, iedereen moest binnenblijven. Na 21 uur drongen de speciale eenheden de woning binnen. Buren zagen uiteindelijk hoe een man zich overgaf aan de politie.