Gevangen Vilvoordse oehoe gestorven door duivenziekte

De Europese oehoe werd half juni gevangen in de Guido Gezellestraat en overgebracht naar het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC) in Malderen maar was toen al erg verzwakt. Een dierenarts stelde er vast dat de oehoe relatief mager was last had van ‘het geel’ of Trichomonas. Deze ziekte komt vooral voor bij duiven. Roofvogels zoals de oehoe kunnen deze ziekte oplopen door het eten van besmette prooien.

“Er werd dan ook onmiddellijk een behandeling opgestart maar het ‘geel in de bek’ zoals we zeggen was al te vergevorderd. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom hij zo makkelijk kon gevangen worden”, zegt Marc Van de Voorde van het VOC. “Op het einde moesten we hem ook onder dwang voederen. We vinden het erg spijtig. We hebben er echt met alle vrijwilligers echt ons best voor gedaan maar hij was te fel verzwakt.”

De indrukwekkende roofvogel was de voorbije maanden verschillende keren gespot in het centrum van Vilvoorde. Hij kwam er zelfs bij mensen op hun balkon zitten in de Hendrik Consciencestraat, wat leidde tot een hilarisch filmpje. Het is dan ook even schrikken als zo’n uil plots opduikt. Het dier is tussen de 60 en 75 centimeter groot en heeft een spanwijdte van liefst 190 centimeter.