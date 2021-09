Gezocht: boswachter voor het Hallerbos

Het Hallerbos is bij het grote publiek bekend als de plek waar je je elk jaar een paar weken lang kan vergapen aan een prachtig tapijt van boshyacinten. De vacature als boswachter spreekt dan ook tot de verbeelding. Maar het Agentschap Natuur en Bos benadrukt dat het om meer dan dat bos alleen gaat. “Het werkterrein van de boswachter die we zoeken is niet alleen het wereldbekende Hallerbos, maar ook nabijgelegen natuurreservaten, belangrijke parken en enkele kleinere bossen in de streek tussen Halle en het Zoniënwoud”, klinkt het daar. En ook de juiste kwalificaties en interesses zijn belangrijk. “Een brede kennis van en interesse voor zowel bosbouw en bosecologie, vegetaties en parkbeheer is dan ook noodzakelijk. Een groeiende rijkdom aan biotopen kenmerkt de boswachterij van de persoon die we zoeken.” Meer info over de vacature vind je hier.