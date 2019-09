Ginder-Ale geeft opnieuw geheim prijs: ondergrondse gang

"Het was toch wel even schrikken," zegt CEO Dimitri Saerens van Aura Estates, eigenaar van de voormalige bottelarij en lagerkelder van de Ginder Ale. "We hebben een grote bouwput gegraven en tijdens die graafwerken ontdekten we een gang die anderhalve meter onder de Kattestraat loopt. De gang verbindt de vroegere brouwerij -waar vandaag het nieuwe woonzorgcentrum Martinas is gevestigd- met de vroegere lagerkelder en bottelarij. Daar bouwen wij nu het nieuwe woon- en commercieel complex Ginder Ale." Waarvoor zou die gang gediend hebben? Saerens: "We zijn er zeker van dat er leidingen doorlopen, allicht om bier of water te transporteren van de brouwerij naar de lagerkelder. Maar deze verbinding is opmerkelijk, zeker omdat je destijds ook letterlijk een luchtbrug had van de ene kant naar de andere kant van de straat. Waarom dan nog een extra verbinding ondergronds?"



Schepen David De Valck (Lijst 1785, Open VLD) kent het complex goed. Hij werkte er nog als student toen de brouwerij in 1991 werd gesloten en gaf er in de vorige legislatuur nog rondleidingen voordat de afbraak- en nieuwbouw werden gestart. "De verbinding is logisch: destijds moest de brouwerij met alles van de ene kant naar de andere kant van de Kattestraat worden gebracht. De luchtbrug ging van de brouwerij naar de bottelarij, de ondertunneling ging van de brouwerij naar de lagerkelder. Daar moest de Ginder Ale 'rusten' om het brouwsel te stabiliseren. Omdat de tunnel nu geen nut meer heeft, zal de ondergrondse gang dichtgemaakt worden.



Laatste geheim?

Of dit het 'laatste geheim' is dat de Ginder Ale prijsgaf, is af te wachten. Eerder ontdekte een aannemer in de vroegere brouwerij een geheime gemetste kamer met een kluis erin. Daar bleek slechts 5 frank in te steken. Ook stootte de aannemer die rusthuis Martinas bouwde op grote kolenschachten.



Ginder-Ale spreekt in Merchtem en omstreken nog altijd tot de verbeelding. De brouwerij werd in 1871 opgericht en in 1928 lanceerde Jozef Van Ginderachter, die ook vele jaren burgemeester van Merchtem is geweest, het Ginder-Ale-bier van hoge gisting. De brouwerij kende in de jaren '50 de grootste successen en stelde op zijn hoogtepunt 180 mensen te werk. Vandaag is Ginder-Ale een bier dat enkel nog in Merchtem en omgeving op kleine schaal wordt geconsumeerd.