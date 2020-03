Ginstokerij produceert tijdelijk ontsmettingsalcohol

De Cort Distillery in Pepingen, bekend van de gin Ground Control, heeft sinds kort z'n productie van gin en whiskey onderbroken. Het distilleert de komende tien dagen ontsmettingsalcohol voor rusthuizen en ziekenhuizen in de buurt.

Alle beetjes helpen. Dat moet de Pepingse ginstokerij De Cort Distillery gedacht hebben. "In deze barre tijden blijken veel rust- en ziekenhuizen dringend nood te hebben aan ontsmettingsalcohol", zegt eigenaar Manu De Cort. "Mijn vrouw Sofie en ik hebben daarom besloten de productie van onze gins en whisky te onderbreken om ontsmettingsalcohol te distilleren. In de komende tien dagen zullen we elke dag ongeveer 100 liter aan +80% ontsmettingsalcohol gratis kunnen aanbieden aan rust- en ziekenhuizen."

Foto: Facebook Ground Control Gin