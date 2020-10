GISO Machelen blijft in code oranje

Het GISO in Diegem blijft ook de komende twee weken in code oranje. Leerlingen van de tweede en derde graad volgen daardoor deeltijds van thuis les. Aanleiding blijft het hoge aantal besmettingen in de gemeente Machelen.

De secundaire school was begin september de eerste school die op eigen initiatief naar code oranje ging. Tot vandaag is het ook de enige school in Vlaanderen die dat gedaan heeft. De school nam die maatregel al voor het begin van het schooljaar. De directie zag heel wat leerlingen uit vakantie terugkeren en wou in combinatie met het hoge aantal besmettingen in Machelen een maand geleden, geen enkel risico nemen.

Het aantal besmettingen in Machelen blijft ook vandaag hoog. De voorbije week werden 65 nieuwe positieve gevallen genoteerd. Daarom blijft het GISO al zeker tot en met 16 oktober in code oranje. Om de twee weken wordt de situatie in de school geëvalueerd. De Machelse lagere scholen blijven voorlopig allemaal in code geel.