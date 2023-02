GISO-school in Machelen maakt plaats voor 100 woningen: “Twee jaar achterstand opgelopen door corona”

In Machelen is de afbraak begonnen van de voormalige GISO-school. Het grote bouwproject dat op de plek komt, goed voor in totaal 100 woningen, komt dan ook stilaan echt op gang. De werken hebben wel al twee jaar vertraging opgelopen door corona.

Jarenlang stond het schoolgebouw in Machelen leeg omdat het niet meer voldeed aan de moderne vereisten. Dat veroorzaakte ook geregeld overlast met krakers en brandstichtingen. Nu is de afbraak van de gebouwen begonnen. Op de plek komt het woonproject 'Machtig Wonen in 1830'. Het project heeft wel heel wat vertraging opgelopen, vooral door corona. “Mensen waren ook gewoon niet meer geïnteresseerd om een woning te kopen door de grote onzekerheid. Na corona was er toch weer snel een grote nood aan bijkomende woningen. Op korte tijd zijn heel wat woningen verkocht, ook hier op de site aan de Ferréstraat”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Steve Claeys.

Het woonproject moet in 2026 klaar zijn. Enkel de gevel van het oude gemeentehuis en ook de oude jongensschool worden behouden. "Daar komen loften in combinatie met ambachten. We spreken in totaal over een honderdtal nieuwe woningen alleen al in het centrum van Machelen. We moeten nu eenmaal als niet-landelijke gemeente onze kernen verdichten”, zegt Claeys. “Van het voormalige Robustapand zal niks meer behouden blijven, ook de fameuze muurschildering niet. Robusta wordt wel de naam van het grote ontmoetingsplein dat hier gaat komen.”