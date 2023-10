Gloednieuw crisiscentrum voor provincie Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant heeft een gloednieuw crisiscentrum. Dat is ondergebracht in het provinciehuis in Leuven en steekt vol hoogtechnologische snufjes. Provinciegouverneur Jan Spooren vindt het crisiscentrum belangrijk, zeker na de voorbije crisissituaties zoals de watersnood van 2021 en de coronapandemie.

In de nieuwe crisisruimte komt de provinciale veiligheidscel bijeen in geval van een crisissituatie. 35 personen kunnen er terecht. De ruimte is uitgerust met een professioneel microsysteem, een videowall voor drie verschillende parallelle projecties, plafondluidsprekers en de mogelijkheid om tijdens een crisis ook een videoconferentie op te zetten.

Ook de noodplanning bij de 65 lokale besturen van Vlaams-Brabant is naar een hoger niveau getild. “Noodplanning is eigenlijk permanent crisisbeheer geworden,” aldus provinciegouverneur Spooren. “Daarom is de noodplanning veel professioneler geworden. Zoals de wet het voorschrijft, heeft elk lokaal bestuur nu ook een noodplanner of een ambtenaar die daar specifiek voor aangesteld is.”

Sinds vijf maanden schakelt de provincie ook een versnelling hoger om de drugsproblematiek aan te pakken. Dat gebeurt via een anoniem drugsmeldpunt. “Op die vijf maanden tijd zijn er in Vlaams-Brabant al 51 tips binnengekomen. Politie en parket gaan met die tips aan de slag en kunnen lopende onderzoeken zo versterken en versnellen.”