Gloednieuwe shishabar Strombeek gesloten door politie

De politie van de zone Grimbergen heeft op bevel van burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD) de nieuwe shishabar (waterpijpbar) ‘Lavilla Supernatural’ aan de Boechoutlaan in Strombeek-Grimbergen gesloten. De zaak bevond zich vlakbij de ‘Drijpikkel’, op de grens met Wemmel en Meise.

Korpschef Jurgen Braeckmans van de politiezone Grimbergen: “De vergunningen waren niet in orde en dus hebben we donderdagavond om 22 uur de zaak gesloten.” Burgemeester Chris Selleslagh: “De zaakvoerders kwamen eerder bij mij langs om hun zaak te bepleiten, maar ze hebben zonder de procedures af te wachten gewoon de Sishabar geopend."

De procedure voor de aanvraag vnr een omgevingsvergunning loopt nog. Een uitbatingsvergunning en advies van de brandweer zijn er niet. Ook tekenden heel wat buren bezwaar aan tegen de komst van de bar. Allemaal argumenten om de zaak te laten sluiten, klinkt het bij burgemeester Selleslagh. "De zaakvoerders zullen worden uitgenodigd om hun verhaal te doen, maar sowieso moeten ze voor de veiligheid en juridische zekerheid met alle vergunningen in orde zijn. Tot zolang blijft de zaak gesloten.”

In de shishabar wordt waterpijp gerookt, maar er zijn ook deejay’s actief en er is een soort van restaurantgedeelte. Op het moment van de gedwongen sluiting zijn een honderdtal klanten naar huis gestuurd. De bar zou drie weken onwettig geopend zijn geweest. De politie kreeg klachten over nachtlawaai.