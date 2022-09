Gooik, Galmaarden en Herne praten over mogelijke fusie

De burgemeesters van Gooik, Galmaarden en Herne zijn in gesprek over een mogelijke fusie. Dat laat Simon De Boeck (cd&v), de burgemeester van Gooik weten. De drie gemeenten worden bestuurd door een absolute cd&v-meerderheid. “Met onze cd&v-afdelingen van deze Pajotse gemeenten proberen we op een rijtje te zetten wat de mogelijke voordelen en nadelen zijn. Zowel voor de gemeentebesturen en hun administraties als voor de bevolking,” klinkt het in een persbericht. N-VA laat alvast weten voorstander te zijn van een fusie, maar ziet het breder.

“We gaan na of we met een fusie wel degelijk efficiënter zouden werken, over hoeveel extra financiële middelen we zouden beschikken en of dit ten goede komt van het gemeentepersoneel en de werking van de gemeenten.” Gooik, Herne en Galmaarden laten zich hiervoor informeren door mensen met kennis ter zake. “Wat voor ons centraal staat, is dat een eventueel grotere gemeente geen afbreuk mag doen aan de typische nabijheid van onze Pajotse dorpen,” aldus De Boeck.

De Pajotse gemeenten gaan nu het gesprek met elkaar aan, omdat ze vooral zelf de keuze willen hebben over met wie ze eventueel in zee gaan. “Indien Vlaanderen de stap zou zetten om fusies te verplichten, ligt dat moeilijker,” aldus De Boeck. Bovendien kennen de Pajotse cd&v-afdelingen elkaar goed. Er wordt de laatste jaren dan ook al vaker intensief samengewerkt. “Denk aan de Woonwinkel, de Politiezone, de Jeugdregio of het Burgemeestersoverleg,” somt De Boeck op.

De cd&v-afdelingen houden de gesprekken niet binnen de partij. “We willen ook met andere fracties praten, want het gaat om ingrijpende en belangrijke keuzes voor de toekomst.” De Boeck zegt tegen het einde van het jaar een keuze te willen kunnen maken of er al dan niet voor een fusie gekozen wordt.

N-VA vindt praten over een fusie een goed idee, maar wil ook de gemeenten Lennik en Pepingen betrekken.