De gemeente Gooik vraagt dat leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van alle Gooikse scholen vanaf morgen een mondmasker dragen op school. “Het gaat om een preventieve maatregel. Om de leerlingen te stimuleren het mondmasker te dragen, hebben we alvast twee exemplaren per leerling voorzien”, zegt schepen van Onderwijs Christa Dermez.

Gooik verplicht mondmasker in 5de en 6de leerjaar

De leerlingen zullen het mondmasker moeten dragen in de klas, op de bus en in de buitenschoolse opvang. Tijdens de speeltijd en tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding mag het mondmasker af. “Aangezien vanaf deze week de teststrategie voor lagereschoolkinderen is gewijzigd, werd door de directies van de Gooikse scholen voorgesteld om aan elke leerling uit het 5de en 6 de leerjaar te vragen voortaan een mondmasker te dragen op school, als extra bescherming”, licht schepen van Onderwijs Christa Dermez toe. “Het lokaal bestuur volgde dit voorstel en maakte samen met de directies van alle scholen uniforme afspraken.”

De ouders en leerlingen werden geïnformeerd intussen geïnformeerd over de maatregel. “We beseffen dat dit voor de kinderen niet altijd fijn zal zijn, maar we duiden dit goed. Het dragen van een mondmasker door de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar zal hopelijk preventief werken. Zo kunnen we samen het virus verslaan”, aldus Dermez.