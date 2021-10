Gooikse onthaalmoeder ontkent dooreenschudden baby

Op 16 juni 2015 werden de hulpdiensten verwittigd door de onthaalmoeder omdat er iets aan de hand was met een baby van zeven maanden. Het had de hele ochtend gehuild, amper gegeten en leek het bewustzijn te verliezen. In het ziekenhuis stelden de artsen het shaken baby syndroom vast. “Iemand had het kind hevig dooreengeschud”, pleitte meester Dimitri de Béco, advocaat van de ouders. “Alle artsen die haar onderzochten en de verschillende gerechtsdeskundigen zijn het daarover eens. De wetenschappelijke literatuur is het er ook over eens dat de symptomen zich in de overgrote meerderheid zeer snel na de feiten voordoen. Het kan dus niet anders dan dat de onthaalmoeder hier in de fout is gegaan.”

Maar het parket van Halle-Vilvoorde is niet overtuigd van de schuld van de vrouw. "Er zijn geen getuigen of camerabeelden, de zogenaamd tegenstrijdige verklaringen die ze heeft afgelegd kunnen ingegeven zijn door stress of paniek. De kans is groot dat zij de feiten gepleegd heeft, maar er blijft twijfel, hoe klein ook”, aldus de openbaar aanklager tijdens zijn vordering. De onthaalmoeder vroeg via haar advocaat ook om vrijgesproken te worden. Volgens haar raadsman kunnen de verwondingen die werden vastgesteld in het ziekenhuis wél een andere oorzaak hebben. "Bovendien is het ook niet noodzakelijk dat het dooreenschudden, als het heeft plaatsgevonden, zo kort voor de symptomen is gebeurd.” Het kind herstelde uiteindelijk volledig. Het vonnis in deze zaak valt op 15 november.