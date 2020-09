GORDEL 2020 (afl.3): Gordelmagazine

De Gordel 2020 is volop aan de gang. Sinds vorige maandag en nog tot en met nu zondag kan je wandelen in de groene Rand. Je kan starten op drie plaatsen: aan het Bezoekerscentrum Druif in Overijse, in Domein Drie Fonteinen in Vilvoorde en aan het Provinciedomein in Huizingen. In de derde aflevering van het Gordelmagazine verkennen Hallenaren Geert Vanhassel en Jan Vanlaet de tocht vanuit Huizingen.