Gouverneur Spooren: 'Geen overleg over komst asielzoekers'

Het kabinet van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) beweert dat het de Vlaams-Brabantse gouverneur op voorhand op de hoogte bracht van de komst van de asielzoekers naar het Ibis-hotel in Ruisbroek. Spooren reageert ontstemd op die bewering en zegt dat het telefoontje kwam op het moment dat de asielzoekers al op de bus aan het stappen waren in Schaarbeek.

Gisteren bleef het erg stil toen er naar een reactie gevraagd werd bij het kabinet van Brussels minister-president Vervoort. Vandaag klinkt het dat gouverneur van Vlaams-Brabant wel degelijk op voorhand op de hoogte werd gebracht van het plan om de asielzoekers over te brengen naar het Ibis-hotel in Ruisbroek. “Dat pik ik niet. ‘Op voorhand’ betekent dan in dit geval rond 12u, op het moment dat de asielzoekers al op de bus werden gezet richting Ruisbroek”, aldus Jan Spooren. “Er is geen enkel overleg geweest. Zoiets kan gewoon niet”.