Graffiti eert zwaar getroffen luchthavenpersoneel

Op de luchthaven van Zaventem is vandaag een groot graffitikunstwerk onthuld. Dat eert de 1.500 ontslagen werknemers van het failliete Swissport en, bij uitbreiding, alle werknemers in de luchtvaartsector die getroffen zijn door de coronacrisis.

Het initiatief van het kunstwerk komt van de christelijke en socialistische vakbond. Het kunstwerk bevat dan ook voornamelijk groene en rode kleuren, de kleuren van beide vakbonden. “In deze moeilijke periode willen het ACV en het ABVV de grote luchthavenfamilie een hart onder de riem steken. De luchtvaartsector bevindt zich in zware turbulentie en werd zwaar getroffen door de coronacrisis. Met het kunstwerk willen we het belang van alle luchthavenmedewerkers letterlijk in de verf zetten”, aldus beide vakbonden.