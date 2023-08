Gravin kasteel de Ribaucourt vindt unieke oorlogsfoto’s

In kasteel de Ribaucourt in Perk is de gravin op ruim 100 bijzondere foto’s van de septemberdagen van 1944 gestoten. Daarop figureren naast de adellijke familie ook de Britse legerleiding – onder wie de bekende veldmaarschalk Montgomery – die toen in het kasteel het geallieerde hoofdkwartier hadden neergepoot.

De Britse legerleiding boog zich in september 1944 over Operatie Market Garden, die later faliekant afliep. Het plan kwam van de bekende Engelse veldmaarschalk Montgomery. Hij zakte die zomer af naar het kasteel Perk, dat dienst deed als geallieerd hoofdkwartier, om luitenant-generaal Miles Dempsey, die niet gewonnen was voor het plan, te overtuigen.

Gravin Philippinne Ribeaucourt – nu 92 - was 13 toen de Britse bevelhebbers naar haar huis kwamen in de zomer van 1944. Ze herinnert zich nog levendig de aankomst van Montgomery in zijn legervoertuig. “Het was een unieke ontmoeting”, verklaarde ze kort tegenover de Engelse krant Sunday Telegraph, dat aan de bijzondere vondst eveneens een artikel wijdde.

Van de fameuze ontmoeting is nog maar weinig bewijs overgebleven in het kasteel. Tot de huidige gravin Stéphanie d’Oultremont de Wégimont et de Warfusée per toeval op een fotoalbum met ruim 100 foto’s stootte terwijl ze één van de 200 kamers van het kasteel aan het opruimen was.

“Het lag onder een dikke laag stof. We beseften meteen dat het om een erg belangrijke vondst ging”, vertelt ze eveneens in de Engelse krant. De gravin en graaf Paul de Lannoy tonen ook waar de Britten hun kamp opstelden op het 90 hectare groot kasteeldomein. “Ze bevestigden aan een aantal bomen een enorm dekzeil dat hen moest camoufleren voor de Duitse vliegtuigen.”

Jean-Paul Dierickx van de heemkring Ter Ham kreeg intussen van de graaf toelating om de foto’s te kopiëren en daar is hij wat blij mee. “Het was een hele opgave om die allemaal in te scannen”, blaast hij. “Ik heb ze wel af en toe wat moeten bijwerken. De foto’s zijn allemaal genomen op het kasteel. Je ziet de toenmalige adellijke familie en de Engelse militairen. Het kasteel fungeerde in die korte periode als geallieerd hoofdkwartier. Er konden ook vliegtuigen landen voor snelle verplaatsingen van de bevelvoerders.”

De foto’s zijn volgens Dierickx waarschijnlijk genomen door de adellijke familie zelf, graaf Gaston de Ribaucourt en zijn gezin. “Dit toont nog maar eens wat voor boeiende gemeente we wonen, met zoveel geschiedenis. Ik ben altijd bang dat dit allemaal verloren zou gaan (lacht). Ik ga de foto’s sowieso gebruiken in een naslagwerk over de familie de Ribeaucourt. Mogelijk komen ze ook op de website van de heemkring en komt er ook een tentoonstelling. Maar dat moeten we nog bekijken.”