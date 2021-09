Tennister Greet Minnen uit Vilvoorde plaatste zich op de US Open voor de derde ronde. Voor het eerst geraakt ze zo ver in een grandslamtoernooi.

Greet Minnen naar derde ronde US Open

Minnen versloeg de hoger geklasseerde Russische Samsonova in twee sets. Ook in het dubbelspel won ze haar eerste partij in twee sets, samen met haar dubbelpartner en vriendin Alison Van Uytvanck.

Opmerkelijk detail: beide speelsters kwamen in New York de baan op met een regenboogarmband.

Foto: archief