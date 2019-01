Grimbergen: “Herstel brug kan tot vier maanden duren”

Gisteren botste een vrachtschip tegen de brug aan Humbeek-Sas, met veel materiële schade tot gevolg. De brug is sinds het ongeval afgesloten voor alle verkeer. De prioriteit van de Vlaamse Waterweg is om de scheepvaart ter plaatse opnieuw mogelijk te maken.

“Momenteel is dat in geen van beide richtingen mogelijk. Daarvoor moet eerst het brugdek opgetild en weggehaald worden, iets wat pas ten vroegste begin volgende week zal kunnen gebeuren,” zegt Kevin Polfliet van de Vlaamse Waterweg. Het volledig herstellen van de brug zal maanden duren. “De precieze schade moet nog in kaart gebracht worden, maar op basis van de eerste vaststellingen zal het zeker drie tot vier maanden duren vooraleer de brug terug operationeel is,” zegt burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD) van Grimbergen.

Dagelijks passeert er heel wat auto- en vrachtverkeer over de brug. Daarom werd een omleidingsroute uitgestippeld. “Voor zwaar verkeer geldt een omleiding via de E19, de Ring rond Brussel en de A12. Er kan niet lokaal omgereden worden. In bijna alle omliggende gemeenten zijn er wegenwerken aan de gang en zijn er bijgevolg geen omleidingsmogelijkheden. Zwaar verkeer dat in Grimbergen moet zijn, kan de Ring verlaten aan afrit 7. De nodige signalisatie wordt zo snel mogelijk aangebracht. Lokaal gemotoriseerd vervoer kan omrijden via de nabijgelegen bruggen,” zegt burgemeester Chris Selleslagh.

Grimbergen wil tot slot zo snel mogelijk een oplossing voor fietsers en voetgangers die het kanaal willen oversteken. “Ze omleiden via dezelfde route als het lokaal gemotoriseerd verkeer is zinloos. Dat wordt een te grote omweg en niet echt veilig. We onderzoeken de mogelijkheid om een veerpont in te zetten voor fietsers en voetgangers. Dat is niet evident want er zijn maar weinig aanbieders. De Vlaamse Waterweg heeft beloofd zijn uiterste best te doen om een veerpont te vinden,” besluit burgemeester Selleslagh.