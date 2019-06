Grimbergen beboet sluikstorters Humbeek

De gemeente Grimbergen heeft de sluikstorten aan de tijdelijke ophaalpunten in deelgemeente Humbeek opgeruimd. Twee sluikstorters worden beboet.

Burgemeester Chris Selleslagh schrok van de beelden van de omvang van sluikstorten op de hoek van de Oostvaartdijk met de Kanaalstraat en even verderop aan de Oostvaartdijk met de Steenstraat.

“Ik heb meteen onze diensten gecontacteerd en die hebben nu alles opgeruimd, behalve het afval dat correct is aangeboden in de juiste zakken. Dat zal door afvalintercommunale Intradura worden opgehaald. We konden twee sluikstorters identificeren. Het gaat om bewoners uit de buurt. Zij krijgen een GAS-boete van minstens 60 euro, bij herhaling kan dat oplopen”, zegt Selleslagh.

Het opmerkelijke is dat onze diensten in dezelfde buurt recent ook al eens twee bewoners konden identificeren die hun afval er zomaar dumpten. Het gaat wel om twee andere bewoners. Ook zij kregen een GAS-boete in de bus.

"De tijdelijke ophaalpunten voor afval blijven in de kanaalbuurt in gebruik tot de werken aan de Oostvaartdijk zijn afgerond. In de week van 17 juni zal er asfalt worden gegoten. Vanaf dan zullen die ophaalpunten ook vlotter bereikbaar zijn”, besluit Selleslagh.