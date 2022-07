Grimbergen investeert fors in erfgoedsite De Liermolen

“De laatste renovatie van de gebouwen op de erfgoedsite De Liermolen dateert van 1970”, zegt schepen van Cultuur Philip Roosen (N-VA). “In 2016 werd de watermolen zelf wel al gerenoveerd, maar de andere gebouwen moeten nu volgen. We starten met het horecagedeelte. Het contract met de vorige uitbater werd niet verlengd en vorig jaar baatten jeugdverenigingen met een rotatiesysteem het café uit. Maar dat vraagt ook veel opvolgingswerk voor de mensen van de vzw Heemschut, die de site beheert.”

“Een nieuwe uitbater voor De Liermolen zoeken voor enkele maanden en daarna zeggen dat die moet sluiten voor renovatie, is niet haalbaar. Vandaar dat het café ook nog deze zomer leeg staat. Dit najaar wordt er nieuw sanitair in geïnstalleerd en wordt alles naar hedendaagse normen in orde gezet. Dat gebeurt volledig op kosten van de gemeente.”

Na de renovatie van het café, zal de rest van de erfgoedsite worden aangepakt. Samen met schepen van Erfgoed Karlijne Van Bree (Vernieuwing) diende Philip Roosen als schepen van cultuur, bevoegd voor de vzw Heemschut, een subsidiedossier ingediend. “Dat is inmiddels goedgekeurd en van de geraamde kost van 888.000 euro zouden we 532.000 euro subsidies krijgen”’, vertelt Roosen. “Tegen 1 december weten we ook hoe hoog de subsidies voor de tweede fase van het dossier zullen zijn.”

De erfgoedsite is nu al een populaire bestemming, zowel voor fietsers als wandelaars, als bezoekers van de Liermolen, maar de bedoeling is om de site -als een van de drie afdelingen van het Grimbergse Museum voor Oudere Technieken- nog meer op de kaart te zetten. “We willen dit echt in de markt zetten”, zegt Roosen. “De site ligt aan de ingang van de Oostelijke Maalbeekvallei. We willen hier naast horeca ook een toeristisch infopunt onderbrengen. Daarnaast gaan we hier ook een B&B in onderbrengen voor zes tot acht gasten. In de hele groene Gordel zijn er afgerond 2.000 slaapplaatsen. In Grimbergen hebben we er 52. De extra plaatsen op de erfgoedsite aan de Liermolen zijn een toeristische troef voor onze gemeente.”