Grimbergen sluit skatepark, basketterrein en voetbalkooi aan Pierebad

De politie moest dit weekend optreden aan het zwembad. “We hebben jammer genoeg moeten vaststellen dat er regelmatig veel te veel jongeren aanwezig zijn op het skateterrein. Niet alleen is het daar vaak te druk, de aanwezigen houden zich ook absoluut niet aan de opgelegde coronamaatregelen”, zegt burgemeester van Grimbergen Chris Selleslagh (Open VLD). “De politie moest vaststellen dat het merendeel van de aanwezigen geen afstand hield van mekaar, met grote groepen samenzat en geen mondmasker droeg.”

Het skatepark werd dit weekend ontruimd. Nu gaat de gemeente nog een stap verder en sluit het skatepark, basketterrein en voetbalkooi tot en met 13 december. De politie zal regelmatig controleren of iemand zich op de site bevindt en verbaliseren indien nodig. “We vinden het jammer dat we deze beslissing hebben moeten nemen, want we gunnen onze jongeren de kans om zich in de buitenlucht uit te leven. Maar onder deze omstandigheden was het onverantwoord om niet in te grijpen”, aldus schepen van Jeugdbeleid Tom Gaudaen (Open VLD).