Grimbergse jeugd krijgt plek aan Charleroyhoeve

Jarenlang is er heel veel inkt gevloeid over nieuwe jeugdlokalen in Grimbergen, maar ze kwamen er niet. Tot nu, want de meerderheid besliste nu om achter de site van de Charleroyhoeve jeugdlokalen te bouwen.

"Momenteel worden er aan het leegstaande vredegerecht aan de zijvleugel van de Charleroyhoeve instandhoudingswerken uitgevoerd", wijst burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD) naar de stellingen rond het gebouw. "Er zijn vochtproblemen en dat willen we eerst oplossen voordat de renovatie van start kan gaan. De meerderheid besliste ook om het volledige gebied van de Charleroyhoeve aan de Lierbaan te ontwikkelen als site voor de jeugd. De jongeren zitten al lang op hun honger en vragen al jaren om geschikte lokalen. Nu gaan we ze ook effectief bouwen." Zo is in het budget zo'n 800.000 euro voorzien voor een nieuwbouw. Selleslagh: "Die zal komen op de plaats waar de vervallen stallingen staan achteraan de Charleroyhoeve."

Inmiddels verhuisde de KSA Grimbergen in september van de oude jongensschool naast het gemeentehuis naar Zaal 5 van de Chareroyhoeve. De KSA moest verhuizen omdat de oude jongensschool niet langer in orde was met de brandveiligheid. De gemeente wil het oude gebouw nu afbreken en het gemeentehuis uitbreiden zodat daar één groot centraal gemeentehuis komt.

"De verhuizing van de KSA naar de zaal in de Charleroyhoeve is tijdelijk", gaat de burgemeester verder. "Zodra het leegstaande vredegerecht op dezelfde site instapklaar is, gaan we de benedenverdieping compartimenteren. Daar kan dan de KSA naar verhuizen."