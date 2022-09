Groen bedrijventerrein op site Douwe Egberts in Grimbergen

In 2017 sloot Douwe Egberts zijn fabriek in Grimbergen. Bijna dag op dag een jaar geleden opende de gemeente Grimbergen er feestzaal Den Douwe. Daarna kwamen er ook padelvelden en een trampolinehal bij. De rest van de site is nu een bedrijventerrein en ontmoetingscentrum dat de naam Hi! kreeg. “Het gaat om een circulair en groen bedrijventerrein”, klinkt het bij projectontwikkelaar Global Estate Group. “De helft van het beton op de site is onthard en heeft plaats gemaakt voor een grote voortuin en een bloemenweide.” De eerste bedrijven hebben intussen hun intrek genomen in het gebouw. Begin volgend jaar starten de verbouwingswerken in de oude productietoren. Die wordt omgevormd tot een kmo-hal.