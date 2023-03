Groen klaagt gemeentelijke opslagplaats voor afval in Lots natuurgebied aan

“Er liggen hopen aarde, bouwafval, houtafval, verkeersborden, zitbanken en ander afval op het terrein achter de begraafplaats in Lot”, klaagt gemeenteraadslid voor oppositiepartij Groen Jan Steyaert aan. “Hier staan zelfs illegale gebouwen. En tot mijn grote verontwaardiging heb ik moeten vaststellen dat de gemeente hier absoluut geen enkele vergunning voor heeft. Zij hebben noch een stedenbouwkundige vergunning, noch een milieuvergunning voor deze activiteiten. Je ziet hier een totale kaalslag van een gigantische oppervlakte. Dit kan gewoon niet meer.”

“Historisch gegroeid”

“Het is inderdaad natuurgebied”, geeft burgemeester van Beersel Jo Vander Meylen (CD&V) toe. “Het is een situatie die historisch gegroeid is. Vroeger was het een stortplaats. De laatste twintig jaar wordt deze plek eerder gebruikt als opslagplaats voor onze technische uitvoeringsdiensten. Ik ga daar niet flauw over doen, vandaag is dat niet geregulariseerd. We zijn dan ook van plan om het te regulariseren.” Dat is helemaal niet naar de zin van Groen. De oppositiepartij wil de site herbebossen, of er een natuurlijke begraafplaats van maken, in plaats van de geplande nieuwe begraafplaats aan de overkant van de straat. Maar dat heeft volgens burgemeester Vander Meylen voorlopig weinig nut. “Op de natuurbegraafplaats in Alsemberg is er nog voor jaren plek.”