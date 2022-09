Groen licht voor bouw ecoduct Hallerbos over Ring rond Brussel

De huidige brug aan de Vlasmarktdreef over de Ring rond Brussel ter hoogte van het Hallerbos wordt een ecoduct. Het leefgebied van de dieren in het Hallerbos wordt daarmee een pak groter. Fietsers en voetgangers zullen gebruik kunnen blijven maken de oversteek. Nu de omgevingsvergunning voor de bouw van het ecoduct is afgeleverd, kunnen de werkzaamheden volgend jaar beginnen. In 2025 moet het ecoduct aan het Hallerbos klaar zijn voor gebruik.