Groen licht voor nieuwe bedrijvenzone

Vlaams-Brabant heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan goedgekeurd dat op termijn tot 70 hectare aan nieuwe bedrijvenzones moet mogelijk maken in Londerzeel. De provincie start met een nieuwe zone langs de A12, ten noorden van camping Diepvennen.

De bedrijvenzone Terlocht die de provincie als eerste wil ontwikkelen sluit aan op het bestaande bedrijventerrein van Breendonk. Alleen bedrijven mogen er zich vestigen, geen winkels of kantoorruimten. Het gebied was ingekleurd als landbouwgrond, maar werd al lang niet meer gebruikt.

"De ontsluiting van de bedrijvenzone zal via de bestaande parallelweg langs de A12 gebeuren, waardoor de impact voor de buurt beperkt blijft. Een verbinding met de Meerstraat zal alleen toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers. Andermaal roepen we de Vlaamse regering ook op om hier werk te maken van een volwaardig op- en afrittencomplex," zegt gedeputeerde Ann Schevenels.

Ook de provincie Antwerpen en de betrokken gemeenten zijn vragende partij voor zo’n complex. Zeker omdat de provincie Vlaams-Brabant in totaal tussen de 40 en 70 hectare aan nieuwe bedrijvenzones in Londerzeel wil ontwikkelen. Zo zijn er ook plannen om in de buurt van het Pilatusveld een nieuw bedrijventerrein te ontwikkelen.