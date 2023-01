Groen licht voor waterzuiveringsstation in Bellingen

Aquafin heeft de omgevingsvergunning op zak voor de bouw van een waterzuiveringsstation in de Pepingse deelgemeente Bellingen. Het station is omstreden omdat het vlak naast een school ligt en naast het orthopedagogisch centrum Huize Terloo.

Aan de Kareelstraat in Bellingen start binnenkort de bouw van een waterzuiveringsstation. Dat station zal het afvalwater van 1.200 personen zuiveren. In Pepingen is slechts 24 % van de huizen aangesloten op de riolering en daarmee behoort Pepingen op het vlak van afvalwaterzuivering van de slechtste leerlingen van de klas. Ook in Heikruis komt een waterzuiveringsinstallatie. Met de twee stations wil Pepingen stappen vooruit zetten op het vlak van waterzuivering.

Het waterzuiveringsstation in de Kareelstraat kwam er niet zonder slag of stoot. Omwonenden vonden het niet kunnen dat recht tegenover het zuiveringsstation een school en een oud kasteelklooster liggen waar tijdens de zomer heel wat kinderen op kamp komen. Het licht wordt nu toch op groen gezet. De gemeente Pepingen kocht een weide naast het waterzuiveringsstation aan om er een speelbos aan te leggen.