Groenten en fruit fleuren stationsbuurt in Zaventem op

Leerlingen van de Kunstacademie Zaventem fleuren sinds vorige week de stationsbuurt van Zaventem op. “De studenten ontwierpen hun eigen cartoon van groente of fruit die de trein proberen te halen en schilderen die nu op een muur”, zegt Luc Struyf, die het project begeleidt. “Het gaat om een project van vorig jaar, maar toen was onze toestemming was te laat binnen. Daarom doen we het dit jaar.”

Tegen het einde van de week moeten de cartoons klaar zijn. Dan vindt in Zaventem het kunstenfestival Zamuse plaats, met onder meer dans, muziek en beeldende kunsten.