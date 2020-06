Groot mediadebat in Vilvoorde over toekomst audiovisuele sector

In Vilvoorde vond gisteren een groot debat plaats over de situatie van de audiovisuele sector. Sinds de coronacrisis is de sector zo goed als stilgevallen en zitten heel wat bedrijven en freelancers zonder werk. Klanten, werknemers, productiehuizen en televisiezenders bespraken in het debat hoe het nu voort moet.