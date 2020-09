Groot tekort aan kinderopvang in Vlaamse Rand

11 van de 19 gemeenten in de Vlaamse Rand hebben kinderopvangplaatsen dan het Vlaamse gemiddelde. Dat schrijft RandKrant. Vooral in Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek is het tekort groot.

Uit cijfers van Kind en Gezin uit 2019 die RandKrant analyseerde blijkt dat er in de Vlaamse Rand zo’n 42 opvangplaatsen per 100 kinderen tussen 0 en 3 jaar zijn. Over heel Vlaanderen is dat zo’n 45 plaatsen. Maar in Beersel is dat maar 27 plaatsen. 1 op de 4 jonge kinderen zijn er zeker van een opvangplaats in een kinderdagverblijf. De inhaalbeweging die de voorbije jaren gedaan werd, blijkt niet genoeg te zijn.

Er zijn verschillende verklaringen voor die achterstand. De Vlaamse Rand – bij uitbreiding de volledige provincie - heeft een historische achterstand op het vlak van welzijnsvoorzieningen, de grote toename van jonge gezinnen die zich het voorbije decennium in de Rand zijn komen vestigen.

Daarnaast zijn er nog de taalvoorwaarden. Om op subsidies te kunnen rekenen, moeten alle kinderbegeleiders kennis van de Nederlandse taal hebben. Experten pleiten daarom voor een meerjarenbeleid en een specifieke aanpak voor de Vlaamse Rand. Het volledige artikel van de RandKrant vind je hier.