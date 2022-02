Grootse politieactie tegen woninginbraken en drugs

Veel blauw op straat gisteravond, want in onze regio vond een grootschalige politieactie plaats. Die was in eerste instantie gericht op woninginbraken en drugs, maar ook de verkeersveiligheid werd extra gecontroleerd. 12 van de 13 politiezones in Halle-Vilvoorde werkten voor de actie samen met de luchtvaartpolitie, de wegpolitie, helikopters en drugshonden.