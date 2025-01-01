RSCA Futsal derde in toernooi Valdepeñas: "Fraaie winst tegen een Europese topper"

RSCA Futsal oefende afgelopen weekend in Spanje, op het toernooi van de Spaanse topclub Valdepeñas. Een nederlaag tegen de gastploeg en een overwinning tegen Inter Movistar leverden RSCA een derde plaats op.

Zaterdagavond trapt RSCA Futsal het toernooi van Viña Albali Valdepeñas op gang tegen de thuisploeg. Paars-wit kent een lastige avond tegen de Spaanse topploeg en staat op het halfuur 5-0 in het krijt. In de slotfase redt Vanderheyden de paars-witte eer. De wedstrijd eindigt op 5-1. In de andere partij haalt het Braziliaanse Corinthians het met 3-2 tegen Inter Movistar. Daardoor bekampt RSCA de Spaanse topclub in de strijd voor de derde plaats.

Zondag toont Anderlecht een heel ander gelaat tegen Inter Movistar. Al na twee minuten zet Vanderheyden de Brusselaars op voorsprong. Nog voor de rust wist een doelpunt van Interspeler Raul Gomez de voorsprong uit. In een spannend slot gaat RSCA vol voor de winst. De inspanningen lonen. In de slotminuut tekent Rangel voor de 2-1-eindstand. "Voor paars-wit is deze fraaie winst tegen een Europese topper alvast een stevige opsteker in de aanloop naar het nieuwe seizoen", klinkt het bij de Belgische Futsalkampioen.

Op vrijdag 29 augustus speelt RSCA Futsal de volgende oefenpot. Tegenstander is Eindhoven en niet, zoals gepland, tegen Riga. De Letten hebben een vlucht op de verkeerde datum geboekt.

