In woon-zorgcentrum Ter Burg in Nossegem is sprake van een ernstige corona-uitbraak. Er zijn in het totaal 19 bewoners en 7 medewerkers positief getest. De symptomen zijn gelukkig erg mild. De getroffen afdeling blijft voorlopig in quarantaine. Vermoedelijk gaat het om de Omikron-variant.

Grote corona-uitbraak in wzc Nossegem

De eerste besmettingen dateren van vlak voor Kerstmis. Het ging om een bewoner van de assistentiewoningen en twee bewoners van de afdeling Wenen-Rome. Uit de intussen afgenomen PCR-testen blijkt dat er in het totaal 19 bewoners en 7 medewerkers positief zijn. “De meeste besmette bewoners en medewerkers zijn heel erg besmettelijk,” laat het woon-zorgcentrum weten. “De symptomen daarentegen – als er al zijn – zijn heel erg mild of zoals bij een keelontsteking.”

Het labo gaat de variant bepalen en op dat resultaat is het nog even wachten. “De kans is groot dat het Omikron zal zijn. Gelukkig zijn alle betrokken bewoners en medewerkers volledig gevaccineerd, inclusief booster, en valt daardoor de schade mee.”

Volgende week dinsdag wordt opnieuw getest. “Intussen gaan we de bewoners zoveel mogelijk op hun kamer houden, de besmette personen in druppelcontactisolatie, de anderen in kamerisolatie.”

Aan de families wordt gevraagd om de komende tijd niet op bezoek te komen. “We proberen ook bewegingen in en uit de afdeling en doorheen het huis zoveel als mogelijk te beperken. De uitval is voelbaar maar we krijgen het, dankzij de extra inspanningen van een aantal medewerkers, nog altijd gebolwerkt.”

Corona heeft eerder al zwaar toegeslagen in Ter Burg. In augustus haalde het woon-zorgcentrum het nieuws na een grote uitbraak waarbij liefst 21 bewoners en zeven medewerkers besmet raakten. Zeven bewoners overleden toen op twee weken tijd.