Grote drugsplantage ontdekt in Asse

In een bedrijfspand aan de Bergestraat in Asse wordt vandaag een grote professionele cannabisplantage ontmanteld. In totaal werden er zo'n 3.000 planten geteld. Vlakbij het pand werd vanochtend ook een wagen klemgereden door de politie.

De drugsplantage werd ontdekt in een bedrijfspand aan de Bergestraat in Asse, een zijstraat van de Brusselsesteenweg. Arbeiders van de gemeente Asse haalden het plantjes leeg. In totaal werden zeker twee grote vuilniswagens van Interza met cannabisplanten gevuld. Het pand werd verhuurd aan Nederlanders. De eigenaar is de ex-man van een vrouw die vlakbij woont. Zij vond het vreemd dat de huurders moeilijk deden om toegang te verlenen tot de elektriciteitsmeters. De vrouw had ook al een tijdje een vreemde geur waargenomen.

In het bedrijfspand was vroeger een bedrijf gevestigd dat zich specialiseerde in transportkoeling. Maar de nieuwe huurders bouwden de loods om tot een professionele plantage. Achter een garagepoort werd een sas gemaakt waardoor niemand van aan de straatzijde iets kon zien van de activiteiten binnenin. De loods was opgedeeld in aparte ruimtes die goed geïsoleerd waren, elk een eigen ventilatiesysteem hadden en filters om de cannabisgeur tegen te houden.

Vanochtend werd vlakbij ook een wagen klemgereden door de politie. Er zouden daarbij één of meerdere mensen gearresteerd zijn. Mogelijk hebben die feiten iets te maken met de ontdekking van de drugsplantage. "Het klopt dat er vandaag verschillende onderzoeksdaden gesteld zijn in Asse, maar het parket communiceert morgen pas over de zaak", meldt woordvoerder van het parket Halle-Vilvoorde Sabine Lievens.