Grote drukte bij huisartsenwachtposten: "Alleen voor dringende hulp"

Wachtpost Zennevallei vraagt patiënten om geduld te hebben bij het contacteren van de diensten. Door de grote drukte zijn lijnen soms overbelast. Zomaar naar de Wachtpost gaan, kan niet. Er wordt alleen op afspraak gewerkt. De dienst bereiken doe je via 02/361.10.10. Net zoals Wachtpost Aalst, benadrukken ze ook in de Zennevallei dat de wachtposten er alleen maar zijn voor dringende geneeskundige hulpverlening die niet kan wachten tot de huisarts bereikbaar is.

Tot slot vraagt Wachtpost Zennevallei om respectvol en geduldig te zijn. “Jammer genoeg merken we meer en meer agressiviteit en onbeleefdheid bij de patiënten, omdat ze – naar hun mening- niet snel genoeg geholpen worden,” klinkt het. “Onze artsen en onthaalbedienden doen hun uiterste best om iedereen te helpen. We vragen dan ook het nodige respect, begrip en geduld.”

Ook in de Wachtpost Aalst is het alle hens aan dek. “We lopen massaal te hoesten of te snotteren en dat laat zich voelen, zegt dokter Patrick De Coninck. “Maar een deel van de patiënten bood zich in de wachtpost aan met klachten die zonder probleem konden wachten op een gepland bezoek bij de gewone huisarts, zoals een tweede opinie van lang bestaande klachten of attesten.” Ook bij de Wachtpost Aalst moet je een afspraak maken. Dat doe je via het nummer 1733.