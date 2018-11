Grote drukte bij opening Ternats winkelcentrum

In Ternat opende vandaag onder grote belangstelling het veelbesproken shopping center The Leaf op de oude Ikea-site. Ook de duurzame en ecologische aspecten van het winkelcentrum werden daarbij in de verf gezet.

De opening verliep onder grote publieke belangstelling: voor sommige winkels, zoals het filiaal van de Nederlandse supermarktketen Albert Heijn, stonden lange wachtrijen en het grote parkeerterrein stond van ’s ochtends reeds overvol.

De komst van het winkelcentrum was omstreden omdat het volgens tegenstanders tot nog meer files zou leiden op de nu al verzadigde toegangsweg (Assesteenweg).

The Leaf noemt zich een uniek future-proof concept met maximale aandacht voor duurzaamheid en ecologie. Blikvanger daarbij is de e-tree, de zonnepanelenboom in het midden van de parking. Dergelijke boom is een landelijke primeur.