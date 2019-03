Grote onrust om softwareprobleem noodcentrale

Een computercrash bij de noodcentrale Vlaams-Brabant in februari heeft mogelijk erg kwalijke gevolgen gehad. Door de crash kon een ambulance pas heel laat uitrukken naar een man met een hartinfarct. Bij aankomst was de man reeds overleden. RINGtv zocht het onrustwekkende probleem verder uit.

In welke mate de verloren tijd in het tragische voorval in februari bepalend was, staat niet vast, maar het verhaal is tekenend voor de malaise waarin de noodcentrale werkt. Volgens John Pollet (ACV), vakbondsafgevaardigde voor Noodcentrales, is het softwareprobleem gekend en sleept het zelfs al een jaar aan. De bond wil dat er meer druk wordt uitgeoefend op de firma NV Astrid die de specifieke software aanlevert. De firma erkent de euvelen overigens maar zegt dat een nieuwe upgrade eind deze maand de problemen zou moeten verhelpen.

De softwarekwestie komt bovenop een ander oud zeer: het aanhoudende personeelstekort. De 2 weken geleden toegezegde aanwerving van 44 extra operatoren noemt de vakbondsafgevaardigde overigens een druppel op een hete plaat.

Meer hierover vanavond in ons nieuws.