Gunther Coppens legt eed af als gedeputeerde

Gunther Coppens is vandaag schepen van onder meer Landbouw en Senioren in Sint-Pieters-Leeuw. Vanaf 2021 verhuist hij naar het provinciaal niveau. Coppens wordt naast Bart Nevens de tweede N-VA’er in de deputatie. Van zijn partijgenoot erft hij bevoegdheden Onderwijs en Vlaams beleid. Daarnaast neemt hij van de afscheidnemende Monique Swinnen onder meer de bevoegdheden Toerisme, Financiën en Platteland over.

Ook Tom Dehaene (CD&V) neemt enkele bevoegdheden van Swinnen over. Gunther Coppens is filosoof van opleiding en werd in 2012 schepen in Sint-Pieters-Leeuw. Zijn plaats in het Leeuwse schepencollege wordt ingenomen door Veerle Seré. Zij leidt tot op het einde van dit jaar de scholengroep Sirius.