Haag langs fietspad aan de Zenne in Zemst waar Imane verdronk

Eind januari verdronk de 25-jarige Imane nadat ze met haar fiets in de Zenne belandde. Bein deze maand vielen nog twee fietsers op dezelfde plek in het water. Zij kwamen er met de schrik van af. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters komt nu met maatregelen om de strook veiliger te maken. “In de week van 24 april starten de werken”, laat ze weten. “De Vlaamse Waterweg zorgt zowel een schrikzone als een groenstructuur in de vorm van een haag of wilgenschutting. Zo wil de waterbeheerder een veilige, ecologische en esthetisch verantwoorde barrière creëren tussen de fietssnelweg en de Zenne. Dit gebeurt in afwachting van meer structurele maatregelen. Zo wordt onder meer bekeken of het doortrekken van de bestaande leuningen op de keermuren een oplossing bieden, dan wel of er een haalbaarheidsstudie over de verbreding van de fietssnelweg opgestart moet worden.” De haag zal geplant worden vanaf de stuw in Eppegem tot de fietsersbrug in Zemst, op de linkeroever tussen jaagpad en taludplaten over een lengte van ongeveer 2,3 kilometer. De werken zullen een zestal weken duren.

Burgemeester van Zemst Veerle Geerinckx (N-VA) is tevreden met de maatregel. “De minister en mezelf zijn snel in overleg gegaan en ik ben blij dat gekozen wordt ook voor een natuurlijke maar wel robuuste oplossing die zich kan integreren ook in ons landschap. Dit eerste voorstel komt tegemoet aan onze zorgen: het zet in op een verhoogde veiligheid maar bewaakt ook de integratie in het landschap. Daarnaast voorzien we vanuit de gemeente ook verhoogd toezicht in samenspraak met de teams van KASTZE. We moeten immers het correct gebruik van het jaagpad van nabij blijven opvolgen voor elke gebruiker.”