Kleuren de scholen van vijf gemeenten in onze regio oranje? De Risk Assessment Group (RAG) heeft aan Machelen, Vilvoorde, Grimbergen, Wemmel en Kraainem gevraagd om de situatie te evalueren. Volgens de expertengroep zijn er te veel besmettingen in de gemeenten om alle leerlingen veilig naar school te laten gaan. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Halftijds onderwijs dreigt in 5 gemeenten in Halle-Vilvoorde

Alle scholen gingen dinsdag week open onder code geel, maar daar komt mogelijk verandering in. De RAG, de groep experten die zich buigt over coronarisico's, heeft een eerste rapport klaar. Daarin staat dat de experten vinden dat er in Machelen, Vilvoorde, Grimbergen, Wemmel en Kraainem te veel besmettingen zijn om alle leerlingen veilig naar school te laten gaan. De RAG vraagt de gemeenten de situatie te analyseren in hun lokale crisiscel.

Op basis van de aanbevelingen van de experten dreigen de scholen in de vijf gemeenten oranje te kleuren. Daarbij mogen leerlingen vanaf het derde middelbaar maar halftijds naar school. De gemeenten zullen zich de komende uren en dagen buigen over de aanbevelingen. Ook de onderwijssector en het Agentschap Zorg en Gezondheid schuiven daarbij mee aan tafel. Uiteindelijk is het minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) die de knoop doorhakt.