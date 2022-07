Halle heeft voortaan hok voor opvang van verdwaalde duiven

Het nieuwe duivenhok aan de zetel van de KDBD in Halle, in de buurt van de begraafplaats, komt er op vraag van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. “Het is de bedoeling om verdwaalde duiven die ondergebracht zijn in opvangcentra, in Halle een onderdak te geven totdat de eigenaar ze komt ophalen”, klinkt het bij de Duivenliefhebbersbond. “Sommige opvangcentra kunnen de toestroom van verdwaalde duiven niet meer aan. Met deze extra capaciteit willen we hen dan ook helpen.”

De Duivenliefhebbersbond dringt er bij de leden op aan om verdwaalde duiven op te halen. “Het is tenslotte hun eigendom. Zoek daarom alsjeblief een oplossing om de duiven op te halen. We onderzoeken welke procedures juridisch kunnen om liefhebbers op het matje te roepen”, aldus de Duivenliefhebbersbond.