Halle investeert in renovatie schoolgebouw

De nieuwe raad van bestuur van vzw De Winde, die de Albertsite sinds 2016 in erfpacht heeft, vroeg de stad de erfpachtvoorwaarden te verlagen ofwel herstellingswerken te laten uitvoeren. Ondanks een negatief advies van haar eigen financiële diensten, besliste de stad de investering te doen in de herstellingswerken, al is het kostenplaatje nog onduidelijk. De werken die de stad zal uitvoeren omvatten onder meer vervanging van het buitenschrijnwerk (ramen en deuren), van het sanitaire blok, de elektriciteit en de verwarmingsinstallatie in het schoolgebouw, en isolatie van het dak.

Hals schepen van onderwijs Dieuwertje Poté (CD&V) verdedigt de beslissing. “Wij moesten als stadsbestuur de knoop doorhakken en een oplossing vinden om deze school open te houden”, zegt ze aan Persinfo. “Onze prioriteit is verzekeren dat de 140 kinderen die hier school lopen, dat kunnen blijven doen. Er is bovendien een capaciteit van 200 kinderen. De werken zouden volgens de eerste ramingen zo'n half miljoen euro kosten. Dit bedrag zal over de komende zes jaar verspreid worden.”