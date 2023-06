Halle krijgt grote zorg- en onderwijscampus: “Nood is bijzonder groot”

Vlaanderen en Vlabinvest investeren 1,5 miljoen euro in een nieuwe zorg- en onderwijscampus in Halle. Die komt in de gebouwen van de huidige politierechtbank. Daar is ruimte genoeg voor een nieuwe basisschool met 340 extra schoolbanken en verschillende welzijnsvoorzieningen. “Vlaams-Brabant kampt met een historische achterstand in het zorgaanbod. De campus beantwoordt aan die nood”, klinkt het.

In twee gebouwen van de politierechtbank in Halle moet binnen enkele jaren 2.200 vierkante meter voor welzijnsvoorzieningen en 2.700 vierkante meter voor onderwijs gecreëerd worden. Naast een nieuwe basisschool voor 340 leerlingen kunnen er ook extra plaatsen in de kinderopvang, een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, diensten van CAW en dagbesteding voor jongeren bijkomen. Het Vlaamse Randfonds en Vlabinvest voorzien 1,5 miljoen euro om het gebouw aan te kopen.

“De aankoop van deze site zal meerdere doelen dienen”, zegt Vlaams minister van Vlaamse Rand en Onderwijs Ben Weyts. “Het zal zorgen voor een sterke vergroening in het centrum van de stad, en dus in onze Vlaamse Rand. Er komen tegelijkertijd extra plaatsen in ons onderwijs en extra welzijnsvoorzieningen in deze regio.”

Vlabinvest kreeg een tijd terug de opdracht om de zorgachterstand in onze regio zoveel als mogelijk weg te werken. “Met deze aankoop komt er bijkomende infrastructuur die het aanbod van kinderopvang, jongerenwelzijn, algemeen welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg zal vergroten”, zegt gedeputeerde Gunther Coppens. “Onze ambitie is dat iedereen in de loop van 2025 zijn intrek kan nemen in een gerenoveerd gebouw.”