Halle krijgt tweede regenboogzebrapad

De stad Halle telt een tweede regenboogzebrapad. rijker. De oversteekplaats aan de Vandenpeereboomstraat aan het GO! Technisch Atheneum is voortaan gehuld in de kleuren tegen discriminatie.

Halle kreeg in 2019 al een eerste regenboogzebrapad in het centrum van de stad op de hoek van de Arkenvest en de Basiliekstraat aan de Halse bibliotheek. Nu is er een tweede aangelegd in de Vandenpeereboomstraat in de stationsbuurt. “Een tijdje geleden werden hier herstellingswerken uitgevoerd aan de riolering en het wegdek. Dat kruispunt werd nu afgewerkt met een regenboogzebrapad als symbool tegen onverdraagzaamheid en discriminatie van holebi’s en transgenders”, legt schepen van openbare werken Johan Servé (Vooruit).

Halle koos bewust voor de locatie van het nieuwe regenboogzebrapad. “Het GO! Technisch Atheneum was vragende partij voor een zebrapad in regenboogkleuren als symbool voor meer verdraagzaamheid, ook in het onderwijs”, zegt schepen van Onderwijs Diewertje Poté (CD&V). “Een school is bovendien de ideale plek om het holebi-, transgender- en interseksethema bespreekbaar te maken, stereotypen te doorbreken en attitudes bij te stellen. Een school waar je mag zijn wie je bent en waar een open sfeer heerst, kan dus veel betekenen voor het welzijn van LGBTI’ers.”