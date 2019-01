Halle start met jeugdbeweging voor kinderen met beperking

De Stad Halle wil kinderen en jongeren met een beperking de kans geven om ook deel uit te maken van een jeugdbeweging. In september wordt een Akabe-werking opgestart, die enkel wordt opengesteld voor kinderen met een beperking. Daarnaast worden tijdens de maanden april, mei en juni drie testsessies gedaan waarbij bestaand jeugdbewegingen zich openstellen voor kinderen met een beperking. "We willen hen ook de kans geven om echt te integreren in de bestaande jeugdbewegingen, dus daarom werken we ook op twee sporen”, zegt Diewertje Poté. “Ouders en de kinderen kunnen dan kiezen: sluiten we liefst aan bij een jeugdbeweging waar enkel kinderen met een beperking zijn of sluiten we aan bij jeugdbewegingen waar kinderen met en zonder beperking zijn."

Volgens Poté is er echt nood aan jeugdbewegingen waar kinderen en jongeren met een beperking zich thuisvoelen. "Wij zijn gecontacteerd door een aantal heel gemotiveerde mensen uit de jeugdbewegingen en ons speelplein die ons signaleerde dat ze echt wel klaarstaan om zo'n project op poten te zetten. Ons speelplein is nu al vier jaar op rij heel succesvol inclusief en we zien dat er echt vraag naar is om dat ook buiten de vakanties in een vaste werking om te zetten."

Vanaf september kunnen kinderen en jongeren met een beperking één keer per maand terecht bij de nieuwe Akabe-werking op de terreinen van speelplein Joepie. Ook de bestaande jeugdbewegingen zullen één keer per maand de deuren voor hen openen. Het gaat zowel om kinderen met een fysieke of mentale beperking, gedragsstoornissen en concentratiestoornissen. Op 11 mei organiseert de stad een startdag waarbij geïnteresseerden kennis kunnen maken met de werking. Op een infovergadering over de opstart van Akabe half december kwamen meer dan dertig jongeren af die geïnteresseerd zijn om monitor te worden.